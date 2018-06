A 20 años de Sex and the City: ¿Qué ha pasado con sus actrices?

Carrie, Miranda, Samantha y Charlotte, las cuatro amigas inseparables de Sex and the City, recorrían las calles de Manhattan siempre muy bien vestidas y representaban en pantalla las problemáticas a las que se enfrentaban la mujeres modernas, independientes, profesionales y con ambiciones individuales.

Hace exactamente 20 años que se emitió el primer capítulo de la exitosa serie de HBO, que con seis temporadas y dos películas, se convirtió en todo un éxito televisivo que sus seguidores añoran hasta el día de hoy. ¿Qué ha pasado con las actrices que dieron vida a estas cuatro inolvidables amigas? Le presentamos cómo son en el presente y en qué proyectos trabajan.

Sarah Jessica Parker (Carrie)

La actriz protagónica de Sex and the City trabaja actualmente como figura central y productora de la serie Divorce, de HBO, que actualmente emite su segunda temporada. La serie narra sobre una pareja que parece perfecta, pero cuyas apariencias se vienen abajo por una serie de crueles acontecimientos. A diferencia de la ficción, Parker mantiene uno de los matrimonios más estables de Hollywood. Junto a su marido, Matthew Broderick, con quien se unió en 1997, tienen tres hijos. Paralelamente, Parker es una empresaria e ícono de la moda, tiene su propia línea de zapatos y es imagen de sus fragancias Lovely, Covet, Dawn, Endless, Twilight y SJP NYC.

Cinthya Nixon (Miranda)

Además de ser una actriz con recurrente en televisión y teatro, la mujer que intérpreto a la abogada Miranda Hobbes es además una reconocida activista política. Recientemente presentó su campaña para gobernadora de Nueva York, por el partido demócrata. Está casada con una mujer desde 2012, tiene tres hijos y ha sido una prominente defensora de los derechos LGTBI+ en Estados Unidos. En 2006 además fue diagnosticada de cáncer de mama y también levanta la bandera de lucha de los sobrevivientes de cáncer.

Kim Cattrall (Samantha)

Quien dio vida a la más osada de las cuatro amigas de Sex and the City, ha estado alejada del cine y el teatro durante los últimos años debido a un "insominio crónico y debilitante". Sin embargo, en televisión es un rostro recurrente: su último rol protagónico fue para la serie Sensitive skin y próximamente la podremos ver como figura central de la serie Tell me a Story, sobre versiones oscuras de cuentos de hadas clásicos. Hace poco, la actriz publicó que su hermano estaba desaparecido y horas después lo encontraron muerto. Cuando Sarah Jessica Parker le envió sus condolencias de manera pública, Cattrall revivió la antigua enemistad que perdura entre ellas. Fue la única de las cuatro actrices que rechazó rodar Sex and the City 3, razón por la cual el proyecto fue descartado.

Kristin Davis (Charlotte)

Luego de hacerse fama como la más conservadora de las cuatro amigas de Sex and the City, Kristin Davis utilizó su reconocimiento para apoyar diversas causas filantrópicas. Desde 2004 es embajadora de una organización para la superación de la pobreza, rol por el cual viaja periódicamente a lugares como Haití, Mozambique y Sudáfrica. En uno de esos viajes, Davis encontró un elefante bebé abandonado y arregló su traslado a un centro de rehabilitación de vida silvestre. También trabaja con ACNUR, para los refugiados de guerra. La actriz, quien además fue una activa partidaria de Hillary Clinton, se declara una alcohólica recuperada, nunca se casó y en 2011 adoptó una hija, de origen afrodescendiente. Tiene roles esporádicos en cine y televisión.