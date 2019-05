Aladdín: conversación con Mena Massoud, el protagonista de la película

¿Cómo lograr que un clásico de Disney tenga un impacto en las nuevas generaciones? Para Guy Ritchie, director de Aladdín, la respuesta está en abordar diversas temáticas de la actualidad como el empoderamiento femenino. Desde una renovada banda sonora hasta la historia de los personajes. Así es como Aladdín, el clásico de 1992, volverá a la pantalla grande este jueves 23 de mayo con un remake en 'live action'.

Este nuevo filme contará con la participación de Naomi Scott, Mena Massoud, Will Smith, Marwan Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Navid Negahban y Kamil Lemieszewski. La película sigue la historia de Aladdín, un ingenioso joven que vive en una extrema pobreza y que sueña con casarse con la bella hija del sultán, la princesa Jasmine.

Mena Massoud, quien interpreta a Aladdín, asegura que este proyecto mostrará nuevas facetas de los personajes. Jasmine, por ejemplo, no permitirá que la obliguen a vivir en silencio. "Es un mensaje que, definitivamente, llegará a las nuevas generaciones", cuenta el actor de 27 años de edad.

En una conversación telefónica con El Comercio, el actor originario de Egipto, recordó el momento en que se enteró de que había obtenido el papel protagónico de la cinta: "Estaba en un trailer, en medio del rodaje de otra película en Canadá. Recibí una llamada de mis representantes en la que, básicamente, me dijeron que tenía que viajar a Londres de nuevo. Por un momento, pensé que se referían a que debía volver a hacer la audición. En cuanto me dijeron que había conseguido el papel, empecé a gritar como loco. Me dijeron que tenía que ser más reservado y silencioso [con la noticia] porque no podía decirle a nadie por unos días".

—¿Cómo abordar un rol cuando el personaje que estás a punto de interpretar solo tiene como referencia un filme animado? ¿Cómo humanizar a ese tipo de personajes?

He estado viendo esta película desde que era un niño, quizás desde los 3 o 2 años. Probablemente, he visto "Aladdín" más de 25 veces en mi vida, creo que conozco la cinta bastante bien. De hecho, decidí dejar de verla después de que hice mi primera audición para el papel. Quise concentrarme en un panorama más amplio, en temas como la historia y camino de Aladdín, su autodescubrimiento, la idea de enamorarse o el sentir que no eres lo suficientemente bueno. [...] Empecé preparándome para la parte técnica en aspectos como el canto, el baile y hasta aprender a montar camellos.

—Will Smith comentó que, en un principio, sintió temor de agregar características al Genio que Robin Williams había creado [para la cinta animada]. Luego, notó que podía convertirlo en un rol más actual con referencias del hip-hop y hasta el swag del Príncipe del rap. ¿Qué de nuevo tiene este Aladdín?

Yo decidí enfocarme en la historia del personaje. Confié en las indicaciones de Guy Ritchie (director) y los productores. Les gustó lo que hice en la audición así que solo seguí la misma línea. Ellos venían buscando hace mucho tiempo a alguien que pudiera interpretar a este personaje y creo que mi personalidad es algo que les gustó. Seguí el tono correcto y me enfoqué en confiar en sus decisiones.

—El hecho de que un actor egipcio protagonice una cinta de Disney no es algo que se vea muy seguido. Hoy, las nuevas generaciones podrán identificarse con las figuras que ven en la pantalla grande. ¿Cómo asumes esta responsabilidad?

​Sí. Para mí, esa fue una de los aspectos más importantes de esta película. Me siento bastante orgulloso de lo que hicimos con el proyecto. Como mencionas, soy de Egipto, viví en Canadá, tengo raíces de la India, el Reino Unido, mi madre es de Holanda… Así que es importante que gente de diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, puedan ver la película y sentirse identificados, el poder verse reflejados en los personajes. Por fin tenemos a actores que pueden representar las diversas culturas del mundo. Es de lo que me siento más orgulloso.

—Se habla de convertir el clásico de Disney en un proyecto relevante para los tiempos actuales. ¿Por qué crees que la Princesa Jasmine será una figura de empoderamiento para las mujeres?

​Sí, sabes... Eso fue algo en lo que Guy [Ritchie], los productores y Disney querían enfocarse para este proyecto. Querían empoderar a Jasmine y, por otro lado, también buscaron que el viaje y camino de Aladdín sea un tanto diferente. Él se tomará el tiempo para empoderar a Jasmine, la alentará a dejar atrás a la gente de Agrabah. Él se someterá a un montón de sacrificios para poder apoyarla. Creo que los niños de todo el mundo, definitivamente, entenderán ese mensaje.

Aladdín se estrena este jueves 23 de mayo.