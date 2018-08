Adelantan la cuarta entrega de Avengers

La compañía de proyección cinematográfica IMAX publicó un informe financiero trimestral que incluye un calendario de las próximas películas que se lanzarán en el formato IMAX. Este cronograma incluye Avengers 4, pero lo anuncia antes de lo que programado.

IMAX señaló que la cuarta entrega de Avengers llegará en abril de 2019, cuando la fecha de lanzamiento oficial de la película es el 3 de mayo de 2019.

Este año, Marvel Studios adelantó el estreno de Avengers: Infinity War en Estados Unidos para que coincidiera con su fecha de lanzamiento internacional con el fin de ofrecer a los fanáticos una experiencia sin spoilers.

Se asume que el estudio está planeando un cambio similar para "Avengers 4" y que simplemente aún no lo ha anunciado de manera pública.

No sabremos la fecha oficial del lanzamiento hasta que Marvel Studios y Disney decidan anunciarla. Hace poco, las estrellas de la película Paul Bettany (Vision) y Pom Klementieff (Mantis) indicaron que no saben nada de la película.

"Aquí está mi experiencia", indicó Bettany. "Leí el guión y luego los hermanos Russo (directores de 'Infinity War') me llamaron y me dijeron: '¿qué pensaste?' Dije, 'oh, es genial' y dijeron 'ese no es el guion' y yo dije '¿qué?'. Dijeron 'oh, tiene muchas cosas diferentes, tiene un final diferente, tiene diferentes giros, mueren ciertas personas que no mueren'", contó el actor.

Bettany reveló que luego le dieron otro guion, pero tampoco era el original, y cuando le ofrecieron el original, él decidió ya no leerlo. Así que no sabe de qué va la nueva película.

Otras próximas películas del Universo de Marvel incluyen Capitán Marvel, el 8 de marzo de 2019; la secuela de Spider-Man: Homecoming, el 5 de julio de 2019; y "Guardians of the Galaxy Vol. 3", en 2020.