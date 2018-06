Actor de Stranger Things confesó que fue internado en hospital psiquiátrico

"Si alguien a quien amas sufre vergüenza por un diagnóstico, o un padre está preocupado porque su hijo bipolar no pueda superarlo, nuestro podcast podrá suavizarlo. Los últimos 30 minutos".

Intentando alentar a sus seguidores con algún problema mental, el actor estadounidense David Harbour publicó en su cuenta de Twitter el enlace de un programa radial que realizó para contar una experiencia personal que, según afirmó, nunca había contado a ningún medio.

El intérprete del policía Jim Hopper en la exitosa serie sobrenatural de Netflix Stranger Things confesó haber estado internado en un hospital psiquiátrico a la edad de 25 años, uniéndose a la lista de celebridades que han manifestado públicamente haber sufrido situaciones o crisis similares, como Selena Gomez, Robbie Williams, Demi Lovato, Mariah Carey, entre otros.

En entrevista con WTF Podcast, Harbour habló sobre el episodio que vivió siendo un veinteañero. "Yo tenía un montón de rabia y de miedo en aquella época, y se manifestaba de formas que yo no podía controlar al no ser suficientemente maduro. Así que me auto medicaba con alcohol. Nadie me pedía nunca un carnet de identidad", contó.

"Tuve una especie de episodio en el que pensé que estaba en conexión con Dios. Pero no estaba tomando drogas por aquel entonces. Me di cuenta que no las necesitaba porque ya tenía la capacidad de ver elfos en las esquinas de mi habitación si me permitía llegar hasta ahí. Así que al final mis padres me metieron en un hospital psiquiátrico", comentó.

El actor añadió que una de las cosas que había idealizado era estar en un hospital psiquiátrico. "No es tan divertido como uno cree. Pero todos tenemos como esa idea romántica de ello, tipo 'eres un genio', y al final, solo es triste y huele a mierda".

David reveló que las drogas aparecieron en su vida cuando fue diagnosticado de trastorno bipolar. "Falta mostrarlo en películas o en series, donde mejor lo he visto tratado ha sido en la serie Homeland. Realmente muestra dónde te lleva la enfermedad si la dejas", sostuvo.

"La gente normalmente, cuando tiene un episodio malo, suelen pensar en meditar más o hacer yoga. Yo realmente lo que necesito es comer una hamburguesa con queso, fumar cigarrillos y salir por ahí. Si algún día escribo un libro de autoayuda sobre ello, será tipo siéntate en el sofá y juega a videojuegos", dijo.

Luego de su confesión, varios de los oyentes del agradecieron la manera en que el actor trató su enfermedad. "Gracias por esto. Como madre de un niño que ha sido diagnosticado bipolar, he luchado mucho para encontrar ayuda para su salud mental. Concienciación es todo ahora mismo", le escribió una auditora.

Harbour volverá a estar presente en la tercera temporada de Stranger Things que ya se encuentra en rodaje y podría estrenarse a fin de año o a inicios de 2019.