Actor de El Señor de los Cielos reveló que es transgénero

Carlos Gascón, actor de la serie El Señor de los Cielos, se cambió de sexo para presentar su libro "Karsia una historia extraordinaria" ante la prensa, en el cual revela los momentos difíciles que tuvo que pasar como persona transgénero en la Ciudad de México (México).

“Yo desde los 4 años supe lo que era, que había una mujer dentro de mí, sin embargo, hasta que llegué al endocrinólogo, por primera vez sentí que alguien me trataba como una mujer", explicó Gascón.

El actor español, ahora conocido como Karla Sofía, explicó que durante la visita con el médico endocrino realizó un análisis de su vida. Confesó que le faltaba algo a pesar de que había triunfado en su carrera profesional con una hija.

"Y me pregunté, repito lo mismo o hago algo que siempre he querido: ser mujer. Si no lo hacía ya en ese momento, ya no lo haría. Así que tomé la difícil decisión de cumplir mi sueño", comentó Karla Sofía.

El actor dijo que ha recibido el apoyo de su madre, padre y su hija quien lo llama mapi. Sin embargo, afirmó que ha tenido problemas con sus ex parejas.

El actor interpretó a Iñaki Izarrieta en el Señor de los Cielos serie que se transmite por Telemundo. También participó en una película mexicana Nosotros los nobles.