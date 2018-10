Actor que interpreta a Tyrion desató especulaciones sobre el personaje

El actor Peter Dinklage, uno de los más populares de la exitosa serie Game of Thrones gracias a su papel de Tyrion Lannister, dio una entrevista a la revista Vulture con la que despertó una serie de especulaciones respecto al destino de su personaje.

"Me siento muy, muy –estoy intentando encontrar la palabra adecuada- Creo que me dieron una conclusión muy buena. No importa la que sea, la muerte puede ser una gran salida", contó el ganador del Emmy, quien actualmente se encuentra promocionando el filme "My Dinner With Hervé".

El autor de la entrevista, David Marchese, expuso en la revista que al hablar de la muerte de Tyrion, Dinklage deja la puerta abierta a que ese podría ser el fin del personaje, pero que al mismo tiempo se puede tratar de un distractor para conocer el destino que tendrá en esta octava y última temporada.

Hace una semana, el actor sostuvo a Entertainment Tonight que los creadores de la serie de HBO desarrollaron un final brillante. "No hay mejores escritores en televisión que Dan Weiss y David Benioff. Ellos terminaron la serie brillantemente. Mejor de lo que yo pude haber imaginado (…) Termina hermosamente para mi personaje, sea eso trágico o no", sostuvo.

La etapa final de Game of Thrones, llegará durante el primer semestre del 2019 y tendrá solo seis capítulos, de una hora de duración cada uno.