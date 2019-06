Restaurantes de 9 países abren sus puertas a cocineros refugiados

El Refugee Food Festival, iniciativa que ganó el premio Event of the Year del concurso World Restaurant Awards celebrado en París, se celebrará este año en 15 ciudades de Europa, Estados Unidos y África no solo para demostrar que la gastronomía es uno de los mayores lazos culturales, sino para dar visibilidad al talento de cocineros refugiados en países de estos continentes.

Bolonia, Burdeos, Bruselas, Ciudad del Cabo, Copenhague, Ginebra, Lille, Londres, Lyon, Marsella, Nueva York, París, Rennes, Estrasburgo y Madrid abrirán sus cocinas a chefs refugiados en esta iniciativa, que espera reunir a 10.000 comensales que disfrutarán de este festival en alrededor de 150 restaurantes en donde 130 cocineros refugiados pretenden aprovechar este impulso profesional.

La idea es utilizar la comida como medio integrador y descubrir nuevos sabores en restaurantes comprometidos con los refugiados, dijeron a Efe voceros de Refugee Food Festival Madrid, ciudad en la que 11 locales ofrecerán, del 13 al 22 de junio, menús típicos del país del cocinero invitado. Se podrá disfrutar de cocina venezolana, siria, iraquí, sudanesa, subsahariana y colombiana, además de cambiar la mirada sobre los refugiados e intentar acelerar su integración profesional.

Desde 2016, de los 157 refugiados de 43 nacionalidades que han participado en el proyecto, 59% tuvo al menos una oportunidad profesional; y de los 30.000 comensales que atendieron la invitación, 70% reconoció que Refugee Food Festival ha ayudado a mejorar su mirada sobre los refugiados.

El Proyecto del Refugee Food Festival fue impulsado por Food Sweet Food, creada en 2013 para promover las tradiciones culinarias alrededor del mundo. Mantiene un restaurante y un centro de formación en París, del cual han salido dos proyectos de hostelería liderados por refugiados, y en Madrid cuenta con Chefugee, asociación de voluntarios que se dedica a unir personas a través de la gastronomía y a favorecer la integración de estos inmigrantes.