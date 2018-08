El nuevo libro de Miro Popic

Luego de escribir Comer en Venezuela, El pastel que somos y El señor de los aliños, la sed de documentar el anecdotario de los sabores venezolanos llevó al editor y periodista Miro Popic a ampliar lo que inicialmente era una trilogía con este cuarto libro que se celebra, Venezuela on the Rocks! El primero contó la historia del país a través de la cocina. El pastel que somos habla de identidad. La tercera obra se concentró en las preparaciones populares. Y este cuarto título descubre la historia de lo que se ha bebido en el país. “Esta idea surgió cuando uno de los lectores en una charla me preguntó por qué nos escribía sobre lo que bebemos. Y empecé a investigar desde esa ópticaš, comparte el autor.

El resultado es este libro recién estrenado en el que Popic inicia el recorrido con la tesis que sostiene que la cerveza surgió antes que el pan. “Hay investigaciones recientes que sostienen que los antecesores de los humanos ya bebían alcohol de las frutas que maduraban y fermentaban. El alcohol permitió los primeros agrupamientos. Al beber se volvían vulnerables, y eso los llevó a agruparse para poder defenderseš.

En este periplo descubre las bebidas alcohólicas en tiempos prehispánicos y las palabras que se han usado para lo etílico, para luego exponer que “bebemos lo que somos”. En el viaje, abundante en referencias, comparte el anecdotario desde tiempos de la Colonia con los vinos de Burdeos, que se importaban gracias a la riqueza posible por el cacao, o los licores que se tomaban en tiempos de Antonio Guzmán Blanco. También se detiene en el ancestral cocuy de Pecaya, los vinos hechos en Venezuela y los tomados por siglos, incluso los que preferían Simón Bolívar y Francisco de Miranda. Popic dedica un capítulo a la cerveza, desde el primer registro de la elaborada en el país. También pone el foco en la historia detrás del gusto local por el whisky escocés, para cerrar con los rones venezolanos. Un libro que, como todos los del autor, se celebra e invita a brindar por él.

El libro está a la venta en @saboresdeacá y varias librerías del país. En Instagram: @miropopiceditor