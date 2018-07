Muga Brut Vintage

Los catalanes no tienen el monopolio del cava en España, cuyas burbujas se han extendido por casi todo el territorio de la península ibérica con resultados que son siempre diferentes, según el suelo, muy diverso, los distintos climas y, por supuesto, las uvas empleadas. Sorprende, por ejemplo, que en la D.O. Rioja, tierra dominada por tintos poderosos, haya 18 municipios donde se produce cava. En la Rioja alta el clima recibe influencias atlánticas en un suelo arcilloso calcáreo, bastante diferente a las condiciones mediterráneas de los tradicionales cavas del Penedés, por ejemplo. Esto arrojará, obviamente, vinos distintos. En la Rioja alta, desde hace casi ochenta años, la bodega familiar Muga se ha concentrado en vinos tintos típicos a partir de la uva tempranillo, pero eso no les impide que actualmente se vuelvan competitivos en el mundo de las burbujas con dos cavas. El Conde de Haro Brut Vintage, blanco, y el Conde de Haro Rosé. Son vinos jóvenes cuya primera fermentación y conservación se hace en barricas de mil litros, antes de pasar a la segunda fermentación en botella a los seis meses. Este espumoso español es de color amarillo verdoso, burbuja fina, de gran acidez y tonos frutales, algo de vainilla, pleno en boca y grata persistencia. Proviene de uvas viura y malvasía. El rosado es 100% garnacha y muestra mayor complejidad. Tiene un elegante color salmón tenue y sirve incluso para acompañar ciertas comidas. Dentro de las muchas opciones de vinos espumosos que aún encontramos en los anaqueles, esta es novedosa y atractiva.