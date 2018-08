Los postres de Azú pastelería

Desde pequeña, María Evans tuvo un especial embeleso por los postres. Cuando tenía seis años, recuerda, ayudaba a su tía a preparar delicias dulces. A la hora de estudiar se impuso la carrera universitaria Ingeniería Informática, pero la vocación insistió y ella se decidió por pastelería en Le Cordon Bleu de Madrid, para luego trabajar en Mamá Framboise y en Cala Millor de aquellas fronteras. Con el aprendizaje de esos dos años llegó a Venezuela interesada en explorar las frutas amazónicas que con tanto embeleso se ofrecen afuera. “Y lo tenemos aquí, tan cerca”. En noviembre de 2017 estrenó Azú Pastelería con el objetivo de ofrecer postres con técnica francesa e ingredientes locales para eventos, desde reuniones pequeñas hasta bodas, y la receptividad superó sus expectativas iniciales. “No pensé que en tan corto tiempo íbamos a tener tan buena acogida”. Al emprendimiento se sumó Jesús Torrealba –quien había trabajado en los restaurantes Leal y Mercedes – y Vanessa Bosca, internacionalista con experiencia en chocolate luego de su experiencia en Cacao de Origen. Los tres, que no superan los 30 años de edad, se esmeran en estos postres llamativos en los que se decantan por dos líneas. En una aprovechan los ingredientes del Amazonas que trae a Caracas Sabores Aborígenes: la aromática sarrapia, el copoazú y la tableta de chocoazú son parte de su tartaleta Azú, proponen unos Petit four con túpiro, ensayan con la manaca e incluso coronan postres con hormigas limoneras. Además, tienen una línea más tradicional en la que invitan con ingredientes cercanos, como la crujiente de parchita o su versión del bienmesabe. En un taller de San Bernardino, en Caracas, no sólo elaboran los postres, también dictan cursos para aprender a lograr recetas como la de los macarons .

