Hello World Petit Verdot Roble 2016

Hay un vino que desde su aparición en nuestros anaqueles me llamó la atención, aun sin haberlo probado. El interés, antes de beberlo, fue gracias a una avanzada gestión de mercadeo que rompe con la tradicional manera de comercializar nombres y botellas. En primer lugar el nombre: Hello World! ¿nombre en inglés para un vino español salido de la tierra de Castilla-La Mancha, los predios de don Quijote? Luego la etiqueta, donde se ve un cascarón de huevo del que sale un pajarito, una rana, un animalito. Además, con un saliente en alto relieve escrito en braille, el sistema de escritura para personas no videntes. Luego, las cepas utilizadas: cabernet franc, petit verdot y prieto picudo, en las tintas, y viognier, en las blancas. Finalmente, el tapón de corcho que no necesita sacacorchos, ya que viene con una rosca para girar con la mano. ¿En boca? Vinos jóvenes, muy afrutados, sin paso por madera, pero con chips de roble incorporados en su reposo, donde, técnicamente, la fermentación maloláctica se hace simultáneamente con la alcohólica, términos que interesan solo a los enólogos. A nosotros nos importan los resultados. Están dirigidos a profanos que se inician en el mundo del vino, sin prejuicios mi falsas promesas, donde la uva marca el estilo de cada vino. Son producidos por una bodega seria, como es Finca La Estacada, así es que no se trata de ninguna cosa improvisada. Los probé los cuatro y los bebería informalmente, en cualquier momento, sin otro objetivo que disfrutar del vino recién hecho, compartiendo el sentimiento de sentirnos vivos a pesar de los pesares.

