Grill Market & Deli llegó al Centro Comercial Parque Cerro Verde

Grill Market & Deli abrió las puertas de su nueva franquicia para ofrecerle productos de la mejor calidad a quienes disfrutan cocinar al fuego de una parrilla en el Centro Comercial Parque Cerro Verde.

“La nueva ubicación nació de la necesidad de la zona, pues no se contaba con establecimiento que brindará la calidad de los cortes de carne nacionales e internacionales y productos importados”, explicó a El Nacional Web Nathalie Villanueva, directora de la franquicia en Cerro Verde.

El concepto de la marca “todo para la parrilla en un solo lugar” nació en el año 2004 con la tienda ubicada en Sán Román. También se encuentran ubicados en La Castellana y Lecherías, estado Anzoátegui.

Este establecimiento contará a partir del primer trimestre del año 2019 con una propuesta gastronómica de platos fuertes y snack como hamburguesas de solomo ahumado, embutidos rellenos de queso con berenjena, empanaditas, entre otros. También incluye una oferta de cafés y merengadas.

El menú fue diseñado por el chef Alexander Betancourt, quien fue ganador del concurso “El maestro parrillero” de La Montserratina en el año 2015.

Con la combinación de estilos orientales, italianos y andinos, Betancourt pretende generar nuevas sensaciones en el paladar venezolano. “Es mostrarles un plato y que tengan la impresión de ‘es raro, no lo he probado’”, expresó.

Además, durante este año realizó los talleres como "All you can grill" en el que compartirá sus conocimientos sobre cómo cocinar cualquier alimento a la parrilla, desde cortes de carne hasta tortas.

Grill Market & Deli también proyecta ampliar el servicio de catering, el cual ofrecen desde el año 2017 mediante su página web www.grillmarketdeli.com.

El horario de atención es de lunes a domingo de 9 am a 6 pm, domingo y feriados de 9 am 2 pm.