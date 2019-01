Este año el roscón de reyes llega con su chocolate caliente

El roscón de reyes de Aromes Bakery –el servicio de pastelería y catering que dirige el chef pastelero Walter Kovacs– es el español tradicional: se elabora a partir de una masa madre que sirve de base a la que se utiliza para preparar el tradicional postre con el que conmemoran los cristianos, cada 6 de enero, la Adoración de Jesús por los Reyes Magos. Esta segunda masa se enriquece con ralladura de cítricos y agua de azahar y una vez que se le da forma se hornea por alrededor de 25 minutos y ya fría –explica el pastelero– se corta transversalmente, se rellena con nata montada y se decora con azúcar y frutas confitadas.

Este año el roscón de Aromes Bakery no llevará ni haba ni figurita de porcelana. ¿La razón? No se consiguen en el mercado local, dice el chef, seguro de que quienes lo disfruten quedarán encantados con la sorpresa que sustituirá a los elementos mencionados. No deja de explicar que este es el verdadero roscón –“no una rosca, que exige masa brioche y que también preparamos, rellena de crema de chocolate, naranja y nuez”–, el mismo que ofrece desde 2012 para celebrar la festividad.

El pastelero no deja de mencionar otras preparaciones tradicionales con las que se celebra el día en el que los Reyes Magos llegan a casa, entre ellas la gallete de roi, que se elabora con láminas de hojaldre y se rellena frangipane, crema que combina almendras molidas, azúcar, mantequilla y yema de huevo, y que llega a la mesa con sorpresa y con una corona de papel que debe lucir quien corta el trozo ganador.

“Es la preparación con la que se festeja en el norte de Francia, país en el que también es común optar por el gateau de rois o coronne de roi, postre idéntico al español, como el nuestro, que este año puede pedirse con acompañante: una premezcla de chocolate para preparar la bebida caliente y disfrutar del sabroso postre como Dios manda.



El Dato

El roscón de reyes de Aromes Bakery se ofrecerá en algunas sucursales de la cadena de cafeterías Miga’s en Caracas. Información adicional a través de la cuenta de Instagram @aromesbakery y del correo aromesbakery@gmail.com

El llamado para primera

El día de los Reyes Magos se celebra con un roscón tradicional español, relleno de nata montada, decorado con fruta confitadas y con sorpresa.

Sabores de acá cumple tres años

La librería online Sabores de acá comenzó actividades en noviembre de 2015 con el fin de ofrecer títulos de gastronomía a domicilio. ¿Su vitrina? La cuenta en Instagram @Saboresdeaca. En la actualidad cuenta con más de 250 títulos, entre novedades del mundo editorial venezolano, libros de colección, recetarios y publicaciones sobre vinos y destilados. ¿Más? Un servicio de búsqueda de obras de interés. Sabores de acá reúne a las periodistas Rosanna Di Turi –especializada en el tema de la gastronomía– y Magaly Rodríguez, y a la productora Franciest Poller quienes, a través de la cuenta mencionada, muestran su oferta y ofrecen ventas puntuales en distintos lugares de Caracas, casi siempre vinculadas a charlas dedicadas a algún tema gastronómico de interés. ¿Compras? A través desaboresdeaca@gmail.com. Los interesados recibirán un catálogo con títulos, precios y formas de pago. El costo del envío se calcula de acuerdo con el lugar de destino y el peso de la compra y, previa transferencia bancaria, se recibe el pedido en el lugar indicado, dentro o fuera de Venezuela.

De la prosperidad

Como en años anteriores esta cata se realizará en la sede de la Academia de Sommeliers de Venezuela y tiene como objetivo celebrar el Año Nuevo Chino, en esta oportunidad del cerdo, durante una cena de sabores tailandeses que reúne cordero, pescado, langostinos, pollo, piña y arroz, y que estará a cargo de Yolimel Roa, cocinera, barista y sommelier, y que se armoniará con los vinos incluidos en la cata, responsabilidad de sommelier Dayana Medina. En la lista –ocho en total, tres de ellos sorpresa– están Blanco Muga 2015 La Rioja; Tinto Botanic 2015, garnacha; Tinto Pétalos El Bierzo, Mencia; Excelsus 2009 Toscana, Cabernet S.Sangiovese; y Freixenet. La cita es el próximo 5 de febrero, a las 7:00 pm y las reservaciones deben hacerse a través del correo electrónico dayanamed@gmail.com.