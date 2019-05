Dulcear.com lleva el dulce para festejar el Día de la Madre

No importa que no esté en la tienda virtual de Dulcear.com. Para quienes estén lejos este portal web ofrece endulzarle el día a sus mamás con su postre favorito, eso sí, solo en Caracas, en donde cuenta con 16 aliados. Se puede elegir entre tortas, helados, chocolates y bombones e, incluso, acompañar el regalo con flores o arreglos de globos. Y en caso de que el interesado no encuentre en la lista lo que busca, Dulcear.com ofrece –solo por este Día de las Madres– un servicio especial: le lleva el postre favorito a la festejada, esté donde esté.

En la tienda virtual del portal pueden encontrarse los chocolates de Sander, Herencia Divina, Cacao Santa Clara, Campanielli y Mantuano Chocolate; los productos de pastelería de Paulas Cake, Familia Vaamonde, Franca, Dulces a bordo y La Negra Repostería; los helados de Gelato Mio; las galletas de Amanda Cookies y de Franca; los libros de gastronomía de Sabores de Acá; , los utensilios de repostería de Smart Cook y Bergner; y las flores y globos de La Toscana Flores y Teleglobos. Entra a la página web del portal y elige lo que le regalarás a mamá. Dulcear.com se encarga del resto.