Donas con sello venezolano

La multiplicación de una cadena local

Los vecinos de la tienda Maxi Donas de Los Palos Grandes, en Caracas, saben que a las 11:00 am llegan las rosquillas y comienza el desfile de clientes. Karen Gambásica, a cargo de los locales de esta marca local en Caracas, constata como este apetito se reproduce en varias partes de Venezuela donde han estrenado tiendas: ya tienen más de 45 en distintas regiones del país. Y aunque han abierto extra fronteras (Costa Rica, Colombia, Estados Unidos –Miami- y Panamá) ella es testigo de que no hay clientela cómo la aquí. “Esta es la tierra prometida. Y si no fuera por el reto de conseguir los ingredientes, podríamos ofrecer muchas más. Aquí se pelean cuando no hay. En otros países es más lento. Están acostumbrados a los donuts procesados”.

La iniciativa comenzó el 9 de julio de 2009 en un pequeño local de San Cristóbal, en Táchira, que aún se mantiene. Allí, su creadora, Diana Aguilar, pensó inicialmente traer una marca foránea, mas luego desarrolló una propia con su sello. “Al año siguiente abrió otro local en Maracaibo y empezaron a crecer”, cuenta Gambásica, también tachirense, que se unió al emprendimiento en el que, con excepción de ella, todos los que replican la empresa en distintas regiones del país y afuera son parientes de Aguilar. “Este es un negocio familiar. En cada estado donde hay tiendas se estableció una planta donde se elaboran a diario. Son donas artesanales y parte de su éxito es que se ofrecen frescas. Se venden hasta que se termine la producción del día”, subraya.

La receta, asegura, es la misma que desarrolló Aguilar y se replica fiel en cada local. Las ofrecen rellenas o con toppings y ya suman 12 variantes. Y aunque tienen numerosas tiendas en el territorio nacional, el ánimo es continuar la multiplicación. “Queremos seguir creciendo y que la situación del país nos permita consolidarnos”.

“El secreto de una buena dona es la frescura. Cuando no están frescas se vuelven arenosas”, asegura Karen Gambásica.

En Instagram: @maxidonas

Donas de Santa Eduvigis

En una ocasión, Jorge Luis Cabrera caminaba por una calle fuera del país durante unas vacaciones cuando alguien a quien no recordaba le gritó como saludo ¡Krispy! “Me ocurre también aquí. La gente nos reconoce”. En 2014, Cabrera y su esposa Marta Valamo optaron por confiar en la receta de las donas para multiplicarla. Antes de poner en práctica esa idea importaban alimentos, iniciativa que comenzó a mostrarse cuesta arriba. “En uno de los viajes, en una feria alimentaria, vimos cómo se hacían y decidimos apostar por ellas”.

Si bien al principio las comercializaban al mayor, luego prefirieron tener un local donde pudieran ofrecerlas recién hechas y sin intermediarios. Hace 12 años abrieron Krispy Donuts en Santa Eduvigis, en Caracas, donde reciben de manera constante a los fieles que van por esas rosquillas dulces, coronadas con toppings o rellenas. Allí procuran estar de sol a sol, porque saben que el control de calidad depende de poner el foco cotidianamente en los detalles. “Las elaboramos de manera constante para que nadie se quede sin sus donas”.

Los retos han sido mayores en estos tiempos en los que harina, levadura, aceite y azúcar son ingredientes difíciles de encontrar. Pero ellos siguen tenaces en la propuesta que endulza la vida de los consumidores. “Aquí la gente sabe de donas. Tienen sus preferidas afuera. Nosotros tenemos buena receptividad. Estas no son de consumo masivo”. Sólo tienen esa tienda, donde multiplican cuatro opciones rellenas, 25 con topping y tamaños que van desde las extra-mini hasta la habitual.

En una oportunidad hicieron un recorrido por Estados Unidos, desde Nueva York a Miami, para ir probando donuts. De allí se trajeron la idea de replicar la rosada con lluvia de colores de Homero Simpson. Y otra certeza: “Son lugares muy hermosos y cuchis. Pero no venden como aquí”, afirman, mientras una fila de compradores se alista frente al mostrador.

“La clave para una buena dona está en los ingredientes. Es necesario tener buena harina y buena levadura”, dice Jorge Luis Cabrera.

*Krispy Donuts se encuentra en la primera avenida de Santa Eduvigis, Caracas.

En Instagram: @krispydonuts12

Receta de donas por Dulcear.com

Ingredientes

2 y 1/4 cucharaditas de levadura

1/2 taza de agua tibia

3 tazas y 1/2 de harina

1/4 taza de azúcar

1 huevo grande + 1 yema grande (ligeramente batidos)

1/4 taza de leche

1/4 taza de mantequilla derretida

1/2 cucharadita de vainilla

Preparación

*Se mezclan los ingredientes secos (harina y azúcar) y luego se agregan los líquidos (huevo, mantequilla, leche y la levadura disuelta en el agua tibia) en la batidora (también se puede hacer a mano, con una espátula).

*Al estar todos los ingredientes bien integrados, se amasa la mezcla sobre una mesa enharinada, solo un poco, hasta que se despegue de los dedos.

*Se deja reposar la masa en un lugar fresco durante media hora, aproximadamente, hasta que duplique su tamaño.

*Con un rodillo se extiende la masa del centro hacia afuera, hasta que tenga un grosor de 5 milímetros.

*Con un molde especial para donas o uno circular se cortan del diámetro deseado.

* Se dejan crecer otra vez durante unos minutos y luego se fríen en un caldero con abundante aceite.

(Receta compartida por www.Dulcear.com del chef Jorge Palacios. En Instagram: @somosdulcear @jorgepalacios22)

El portal de los dulces

Dulcear.com es una página web lograda en Venezuela, consagrada a los postres. Allí comparten recetas, novedades, consejos para pasteleros y entrevistas a profesionales vinculados con lo dulce. Están próximos a estrenar una tienda online para ofrecer desde postres hasta libros de recetas