Donas con innovadores sabores: el proyecto de Mariangela Granados

Crear no es un problema para Mariangela Granados cuando entra a su cocina. Sus manos son sus mejores herramientas de trabajo: hacer donas es la parte favortita de su jornada. Con solo seis ingredientes elabora un producto que ha conquistado con sus particulares sabores a cientos de degustadores.

En su familia siempre estuvo presente la cultura gastronómica. Sus ganas de aprender la llevaron al Instituto Culinario de Caracas, donde creció la inquietud por preparar donas. Aunque fue un proceso que no conocía, el “fanatismo” que tenía desde niña por las rosquillas las hizo incorporarlas a su vida.

“Me siento maravillada con la recepción del público a mi producto. La gente ha estado encantada con mis donas y más conmigo. Se sorprenden al conocerme, así como a mi familia y hasta mis gatos. Ha sido una experiencia muy bonita y enriquecedora”, dijo en una entrevista para El Nacional Web.

Granados define como “bonito y orgánico” su crecimiento culinario y a pesar de la satisfacción que siente por lo que ha logrado, considera que lo más difícil de su emprendimiento ha sido “profesionalizar” su producto. “Vamos paso a paso, cerca de mostrar 'Mariangela Cocinera' en su faceta más profesional y pulcra posible”, aseguró.

La paciencia y la disciplina son parte de las virtudes que Mariangela tiene y considera que son necesarias para que el producto “salga bonito”. Preparar la masa, esperar a que leude, que los sabores se concentren, amasar, cortar, freír y decorar son las constantes en el proceso que repite ante cada pedido.

Foto: El Nacional Web

Un FoodTruck de sabores

Un viaje a Francia fue el inicio de la búsqueda de sabores que quiso incorporar a sus donas. Las recetas son arriesgadas, pero no tienen límites. Desde las tradicionales donas de lluvia de chocolate o de colores, rellenas de arequipe, hasta glaseadas con parchita, limón, café, fresas con crema, tocineta y dona pizza, todas formarán parte del menú que Granados quiere agregar y ofrecer en su FoodTruck, proyecto en el que trabaja actualmente.

“El FoodTruck es un sueño que nace porque en otras partes del mundo forma parte de la cultura gastronómica y yo quiero tener mi camión de donas andando por ahí con los colores de mi marca y una dona brillante que se vea de noche. Me gustaría que estuviera en cualquier rincón del mundo”, detalló para El Nacional Web.

Como emprendedora, Granados no solo tiene como sueño montar su camión de donas. En sus proyectos a largo plazo también está sacar una línea de helados y pastas artesanales. “Serían dos nichos de la cocina que me gustan y que me gustaría experimentar más adelante”.

Hacer un balance entre los sabores es importante para Mariangela, probar con ellos no es un impedimento, pero elaborar la masa de acuerdo al gusto resulta un reto. Sin embargo, el resultado de sus creaciones hizo incorporar de su menú sus tres donas favoritas: glaseada de limón, red velvet y chocolate.

"Me siento satisfecha con todo lo que he logrado porque todo ha sido muy personal. Quiero seguir sorprendiéndome y llenándome de experiencias maravillosas”, expresó.

Para conocer más de los productos de Mariangela Granados pueden visitar su cuenta de Instagram: @Mariangelacocinera. Para encargos (mínimo seis en adelante y máximo 500) pedidos exclusivos: mariangelacocinera@gmail.com.