Buen beber: Con dos huevos 2016

Con dos huevos 2016

He visto miles, tal vez millones de etiquetas de vinos en mi vida, pero ninguna como esta. A mí, personalmente, no me gusta, pero cumple con el objetivo de llamar la atención, sobre todo cuando debe competir con otras en las que se privilegia la uva o la región de donde proviene el vino.

Ante la duda de comprarlo o no, hice un ejercicio a través de las redes sociales y entre las muchas respuestas que recibí, la más sensata fue: “Cómprelo, siempre hay que probar cosas nuevas, lo peor que puede pasar es que no sea de su agrado, pero siempre quedará la experiencia”. En el otro extremo, esta frase: “Horrendo. Habla muy mal del vino. Y de ellos”. Como mi trabajo es precisamente el de buscar vinos bebibles y accesibles para todos, seguí adelante, sobre todo porque el importador se caracteriza por traer vinos curiosos, pero no terribles. Además, lo que verdaderamente importa, es lo que está dentro de la botella y, en este caso, a pesar de ella, es buen vino.

Es un tempranillo de la Rioja alavesa elaborado por la bodega Marqués de Arvisa. Vino de buena estructura, color granate algo violáceo, predominantemente frutal, aunque al final aparece la madera, sabroso y de grata recordación. Obviamente la etiqueta es un truco de mercadeo, pero sin duda se trata de una compra aceptable sin decepciones. En estos tiempos cuando el machismo es cada vez más cuestionado, y con absoluta razón, no me parece una etiqueta muy aceptable entre el público femenino. Tampoco para lucir con orgullo en una mesa elegante.

Además, el vino no la necesita, es buen vino hecho con honestidad. La audacia está en su presentación.