La bebida rebosa de anécdotas

A fines de 1999 una cadena de supermercados suiza ofreció un vino llamado El Paso, cuya etiqueta, con la imagen de un hombre a caballo y cubierto con un poncho, decía, en alemán, “Produckt aus Venezuela. El Paso. Rotwein aus Venezuela. Altagracia. Estado Lara. 1999. Bodegas Pomar C.A Caracas, Venezuela”.

Lo cuenta Miro Popic en Venezuela on the rocks!, y añade que obviamente se trató de una vulgar falsificación. “Pomar nunca ha exportado sus vinos ni los ilustraría con un llanero a caballo arropado con un poncho de lana en tierras caroreñas”, escribe el periodista y editor que con este libro complementa –dice Ivanova Decán Gambús, en su prólogo– una tetralogía centrada en el país que se dibuja y se disfruta en las papilas.

La del vino falso es una de las muchas anécdotas que ofrece Popic en las páginas de esta nueva publicación en la que también advierte que después de publicar Comer en Venezuela, historia que narra por qué comemos lo que comemos, El pastel que somos, interpretación del proceso de formación de la nacionalidad a partir de la comida, y El señor de los aliños, relato sobre las preparaciones que dan cuerpo y sustancia a la cocina venezolana, sabía que aún le quedaba algo pendiente.

“Faltaba la cuarta pata de esta mesa que apareció cuando un lector me preguntó con qué habíamos acompañado la comida, si era que acaso no habíamos bebido nada. Imposible eludir un compromiso de tal magnitud”, afirma el periodista, que ofrece en Venezuela on the rocks! las peculiaridades de fermentados y destilados consumidos en el país, el gusto por las bebidas alcohólicas, los brebajes prehispánicos, el léxico etílico, el vino del trópico, los aguardientes populares y sus historias, la predilección por el whisky escocés, la producción y consumo extendido de la cerveza, y las bondades de nuestros rones.

¿Más? Relatos maravillosos, como el del Amargo de Angostura, datos insospechados –el trago que siempre pedía Andrés Bello en un bar de Santiago de Chile, por ejemplo–, y buenos chismes, entre ellos el que tiene que ver con un insólito “Pétrus blanco”.

En el prólogo

Ivanova Decán Gambas

“Nunca ha sido la intención de Miro Popic escribir la historia oficial de la gastronomía venezolana, sin embargo, la voluntad historiográfica es una constante en su obra. El apego a los modos, que hizo suyos cuando probó la primera arepa, se cuela entre las páginas, evidenciando la devoción del autor por la Venezuela que atesora en un queso de mano o en un sorbo de ron nacional. La conexión con el lector no se hace esperar. El estilo directo, el humor y la ironía que aderezan los textos, el encantamiento que surge al descubrir orígenes y razones de usanzas relativas al comer y beber conforman una receta efectiva para estrechar vínculos, no solo con los escritos, sino con el país que ellos revelan. Una fórmula poderosa para avivar conciencias y exaltar la importancia de atrincherarnos en los sabores que nos atornillan a esta tierra, afianzando un sentido de pertenencia que nos templa el espíritu”.

Ficha técnica

Venezuela on the rocks!

Del guarapo y la chicha al whisky con agua de coco

Miro Popic, Autor

Miro Popic Editor C.A., Editor

Yolanda Quintana, Dirección de arte y diseño

Daniela Núñez, Diseño de portada

Félix Ríos, Foto de portada

Luis Riera, Corrección de pruebas

Impreso en Gráficas Lauki C.A.

Caracas, 2018