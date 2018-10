La Vinotinto y Emiratos Árabes jugarán a puerta cerrada

Sin público, con las puertas cerradas, se disputará el compromiso amistoso entre Venezuela y Emiratos Árabes en el estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona, España, por la doble fecha FIFA.

La Asociación de Fútbol de los Emiratos Árabes Unidos no contrató la seguridad privada ni pagó los impuestos como organizadora del partido, informó el periodista Jesús López en Twitter.

El partido está pautado para este martes a las 12:00 pm (hora venezolana) y servirá como preparación para la Copa América Brasil 2019 y las Eliminatorias Suramericanas al Mundial Catar 2022.

El combinado venezolano buscará el triunfo, luego de caer el pasado viernes con marcador de 2-4 contra el País Vasco en el estadio Mendizorroza, ubicado en la ciudad de Vitoria.

Emiratos Árabes Unidos es quien tiene a cargo la organización del juego de mañana y su prioridad no fue preparar un evento público, por lo que no contrataron seguridad privada ni pagaron los impuestos para eventos públicos. Será a puerta cerrada vs. #Vinotinto