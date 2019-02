Venezolano Alejandro Marqués fue convocado por la sub-19 de España

Alejandro Marqués, futbolista venezolano que milita en las categorías inferiores del FC Barcelona, entró en la convocatoria de la selección española sub-19, luego de rechazar en varias ocasiones el llamado de la Vinotinto.

El delantero de 18 años de edad recibió el llamado del entrenador Santi Denia para los encuentros amistosos ante Azerbaiyán y Escocia, que se disputarán el 12 y el 14 de febrero en las instalaciones del Pinatar Arena, en Murcia, España.

Marqués, quien ya tramitó su nacionalidad española, todavía no ha jugado con la Vinotinto. Su decisión no le cierra las puertas a Venezuela, debido a que todavía no ha debutado de manera oficial con la selección absoluta de España.

El delantero del Barcelona rechazó participar con la Vinotinto en el Cuadrangular sub-20 que se celebró del 14 al 18 de noviembre en Barquisimeto, estado Lara, debido a que le impedía disputar 62% de los partidos en su club.

Previamente, la representación de Marqués exigió que, para las próximos convocatorias, este solo sea tomado en cuenta en entrenamientos y torneos que se realicen fuera de Venezuela, debido a la situación que atraviesa el país.

