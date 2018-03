Valverde: Lo de Messi no es nada importante

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, restó este miércoles importancia al hecho de que el delantero argentino Lionel Messi no haya disputado ninguno de los dos amistosos con Argentina, durante su gira europea.

"Messi terminó bien el último partido contra el Athletic y es verdad que tiene unas pequeñas molestias, pero creemos que no es nada importante. Estoy tranquilo", declaró este miércoles.

El técnico extremeño emplazó a los medios a esperar a que el jugador llegue mañana a la Ciudad Deportiva y sea examinado por los servicios médicos del club: "Vamos a ver lo que tiene exactamente. No nos vamos a preocupar antes de tiempo".

Tampoco mostró inquietud por el gesto de Gerard Piqué, de tocarse la rodilla derecha durante el amistoso España-Argentina de ayer martes.

"Cuando lo vi, pensé lo que todo el mundo: que le dolía", ironizó Valverde, quien también respondió con humor cuando le preguntaron por los pitos que volvió a recibir al inicio del partido el central catalán, que terminó ovacionado y respondió con aplausos a la afición al ser sustituido. "Sobre eso no tengo nada que decir. De hecho, no me enteré, porque yo veo la tele sin volumen, pero sé que él eso lo lleva bien", apuntó.

Con la misma serenidad, valoró la posibilidad de que Messi pueda llegar anímicamente tocado después de que España golease a la Albiceleste (6-1). "Argentina solo perdió un partido amistoso. El Mundial aun no ha empezado, y todos los jugadores que tenemos no van a poder ganar la Copa del Mundo", recordó.

Valverde hizo estas declaraciones durante el acto de presentación de la 14° edición del libro Relatos Solidarios del Deporte que en esta ocasión recaudará fondos para la ONG Proactiva Open Arms, cuya principal misión es rescatar del mar mediterráneo a los refugiados que llegan a Europa.

"Los que vivimos del mundo del fútbol estamos acostumbrados a ser un ejemplo para muchos. La gente que nos sigue nos considera héroes porque ganamos campeonatos o participamos en finales, pero los héroes son esa gente anónima que colabora con Proactiva Open Arms y se están jugando la vida cada día para ayudar a personas a sobrevivir", destacó.

El técnico del conjunto azulgrana, quien apadrina esta nueva edición del libro solidario que anualmente escriben los periodistas deportivos, se ha fotografiado con Óscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, para respaldar esta causa, "donde mucha gente se está dejando la piel por los demás".

Camps, que ha lamentado que Italia haya incautado el barco de la ONG acusándolo de fomentar la inmigración ilegal, ha denunciado que "ahora mismo salvar vidas en el mar no es una prioridad para la Unión Europea". Por eso, agradeció el apoyo de Valverde: "Porque el fútbol tiene mucha visibilidad y cualquier ayuda es poca".