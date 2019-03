Valencia intentará apagar los ecos de la “maldición de Koeman”

El Valencia volverá a jugar una final once años después de la última vez que optó a un título y tratará de apagar así los ecos de la llamada "maldición" del ex entrenador valencianista, Ronald Koeman, quien aseguró en 2011 que el título de Copa del Rey que ganó en 2008 sería el único que ganaría en cinco años.

Lo cierto es que aquella profecía no solo se cumplió sino que se ha doblado en el tiempo, puesto que hace casi once años, desde aquel título copero ganado al Getafe por 3-1, que el Valencia no consigue un título oficial.

Desde aquel título, el Valencia solo ha vuelto a jugar una final y fue en ese mismo año 2008 cuando optó a la Supercopa de España ante el Real Madrid, con Unai Emery en el banquillo.

El técnico holandés no es recordado en Valencia por este título, sino por su decisión de apartar del equipo a jugadores como Santiago Cañizares, David Albelda y Miguel Ángel Angulo, a instancias del entonces presidente Juan Soler, y dejar al equipo al borde del descenso.

Desde entonces, el Valencia lleva once años sin conquistar un título, lo que supone la segunda peor racha en la historia del club, solo superada por los 19 años que pasaron desde la conquista de la Supercopa de Europa de 1980 ante el Nottingham Forest y la Copa del Rey ganada en 1999 al Atlético de Madrid.