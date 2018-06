Técnico de Inglaterra se lesionó mientras corría

Gareth Southgate, seleccionador de Inglaterra, se dislocó el hombro derecho mientras corría por los campos de Repino, en Rusia, muy cerca del campo base del conjunto de "Los Tres Leones".

A pesar de esta mala noticia, Southgate tomó con mucha gracia lo que le sucedió, pues prefiere "mil veces" lesionarse en vez de uno de sus futbolistas habituales en el esquema de Inglaterra.

"Es mejor que sea yo en lugar de uno de mis elementos. Se quedaron sorprendidos en la reunión cuando me vieron. Sus preguntas fueron muy divertidas", indicó el técnico en diálogo con thefa.com.

Inglaterra logró su primera victoria en Rusia 2018 la noche del último lunes después de imponerse -con un poco de susto- por 2-1 ante Túnez.

La figura de aquel cotejo -válido por la primera fecha de Rusia 2018- fue Harry Kane. El "9" de Inglaterra concretó un doblete que le valió para estar en los máximos artilleros del certamen.

