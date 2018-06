Técnico de Egipto asegura que Salah está para jugar

El argentino Héctor Cúper, seleccionador nacional de Egipto, aseguró este jueves que Mohamed Salah, duda para el debut ante Uruguay por lesión, está para jugar en el Ekaterimburgo Arena frente al conjunto charrúa.

"Salah está muy bien. Ha tenido una recuperación muy buena con una atención muy especial Se ha entrenado con nosotros. Falta el entrenamiento de hoy. Puedo casi asegurar que está para jugar salvo que surja un imprevisto del último momento. Todos somos optimistas", dijo.

El técnico argentino declaró que su estrella no tendrá ningún miedo porque llegará a la cita con toda la confianza y las posibilidades que le han dado los médicos: "Es un riesgo inevitable, no se puede ocultar. Si el jugador va al campo de juego, irá con todas las garantías. Si hubiese algún problema en el último momento, se podría solucionar".

Cúper informó sobre cómo ha sido la preparación de Salah desde que llegó a Rusia y reconoció que está completando tres sesiones diarias de trabajo para estar preparado en el estreno de Egipto.

"Entrenamiento con médicos y personal, muy específico que tiene que hacer para estar en condiciones con su lesión, que ya está bien. Hay días que hace tres turnos, mañana, tarde e incluso noche. Necesita eso para tener una rápida recuperación y esa mejoría se ha visto hasta ahora", expresó.

Además, cuestionado por si Salah tiene posibilidades de ser el máximo goleador del Mundial, afirmó que el jugador del Liverpool está en condiciones de conseguir ese objetivo, porque "nadie tiene una prueba de afirmar lo contrario".

"Ha tenido una evolución increíble, tiene mucho talento y nadie puede creer que no pueda lograr un objetivo de esa naturaleza. Está en condiciones de ser máximo goleador", explicó.

Clasificación histórica

Cuestionado por su importancia por haber clasificado a Egipto hasta un Mundial después de 28 años sin conseguirlo, Cúper restó más trascendencia a su labor y dejó claro que detrás de él hay "mucha gente" y "un gran equipo de fútbol con amor a su patria" que logró llegar a la competición más importante del fútbol.

"No hay una persona sola que pueda hacer todo. Hay jugadores muy importantes, sin duda, pero siempre hemos hablado en equipo y siempre hablaremos en equipo. Estamos muy felices después de muchos años sin que Egipto juegue un partido en un mundial. Delante tendremos a los mejores jugadores del mundo. Lo único que deseamos es hacer un buen papel e intentar ganar", declaró.

Asimismo, no desveló si jugará el portero Essam El Hadary, que puede batir un récord de longevidad en la historia de los Mundiales con 45 años de edad.

"La alineación no la voy a dar en este momento y no voy a decir quién va a jugar. Una selección se prepara de una manera, tiene una personalidad y un estilo. Puede gustar o no. Más allá de la capacidad que haya delante y del estilo, podemos modificar algunas cosas. Pero no se puede cambiar todo", dijo.

Reconoció que algunas de esas variaciones pueden estar enfocadas en frenar a Luis Suárez y a Edinson Cavani, pero dejó claro que Uruguay no sólo son dos jugadores.

"Detrás de ellos, hay todo un equipo que sostiene a esos jugadores que les permiten ser quienes son. ¿Hemos hecho algunas cosas especiales? Sí, claro, pero siempre respetando quién es cada uno. Tenemos una manera de jugar, alguna precaución vamos a tener. Pero tenemos que confiar en lo que hacemos nosotros".

Concluyó: "Hemos visto una realidad y a Egipto le falta un detalle defensivo. Siempre intentamos mejorar, hacer algo mejor, estar más contentos y disfrutar del fútbol sin dejar de ver lo que uno es, somos o podemos, aunque nunca nos ponemos límites. A la selección en Egipto siempre le han tildado de defensiva. No hay problema. Si un equipo defiende bien, también es jugar bien. Esto nos alcanzó para estar aquí hoy en Rusia. Veremos hasta dónde podemos llegar".