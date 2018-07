Stones: “Vinimos para intentar ganar este Mundial”

El defensor de la selección inglesa John Stones dijo que el conjunto de los 'Tres Leones' quiere "intentar ganar el Mundial", algo que es "un sueño" ya que hace "mucho tiempo" desde su único título en la Copa del Mundo, logrado en la edición de Inglaterra 1966.

“Lo dijimos desde el principio, nos encantaría ganar el Mundial. Eso es lo que queremos hacer, vinimos para intentar ganar. Antes del torneo dijimos que vinimos con el objetivo de superar partidos y ver qué pasaba, está claro que lo estamos haciendo”, aseguró Stones en la conferencia de prensa en la concentración inglesa en Repino.

“Queremos cogerlo con las dos manos e intentar ganarlo. Me encantaría ganar un Mundial, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que ganamos, y queremos que la gente se sienta orgullosa del equipo. Estamos a un paso menos para eso, pero sabemos que nos quedan varios partidos, tenemos que estar enfocados en el partido de Suecia. Un paso cada día, pero el sueño es ese, ¿por qué no?”, añadió.

Respecto al partido de cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Suecia, que disputarán mañana en Samara, dijo que no pueden pensar en que el duelo contra el conjunto escandinavo será un partido fácil ya que son “dos equipos de primer nivel. No puedes pensar que es un partido fácil, no hay partidos fáciles entre los equipos de primer nivel, tenemos que hacerlo como hemos hecho antes, mostrarle el respeto que hemos tenido por todos los equipos y confiar en nuestras posibilidades”, señaló Stones.

Delph se entrenó. El centrocampista inglés Fabian Delph se entrenó ayer por primera vez junto al resto de sus compañeros tras su regreso a la concentración inglesa en el Mundial de Rusia 2018, después de haber estado fuera seis días por el nacimiento de su tercera hija.

El futbolista comunicó el miércoles su regreso a través de su cuenta oficial en la red social Instagram, después de haber sido padre de su tercera hija, y este jueves la federación inglesa ofreció una fotografía del centrocampista del Manchester City entrenando junto a sus compañeros.

Delph disputó por completo el Bélgica-Inglaterra con el que la selección de los 'Tres Leones' cerró su participación en el Grupo G, con derrota inglesa por 0-1, y al día siguiente se marchó para estar con su familia en el acontecimiento.