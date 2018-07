Sergio Ramos: “Me veré obligado a llegar a Qatar con la barba blanca”

Sergio Ramos, capitán de la selección española, confirmó su continuidad en el equipo nacional tras la eliminación de Rusia 2018. Con una sonrisa, bromeó al decir que se verá obligado a llegar al Mundial de Qatar 2022 con la barba blanca.

"Es duro, es difícil, porque cuesta volver a un Mundial. Son muchos años por delante, muchos sacrificios, mucho trabajo invisible, muchas horas que no se aprecian, que no se ven; mucho esfuerzo y mucha dedicación", señaló en la zona mixta del estadio Luzhniki.

Indicó que el combinado cuenta con una generación de relevo importante, con mucha personalidad. "Me gustaría seguir bastantes años poruqe me voy con una pena terrible de este Mundial. Me voy a ver obligado a llegar a Catar con la barba blanca", agregó.

Comentó que es complicado asumir la eliminación. "Por veteranía y experiencia he tenido la oportunidad de ser campeón mundial en Suráfrica y es muy bonito. Hubiese sido glorioso reivindicarse como campeones otra vez. Teníamos muchas expectativas, un gran equipo y es una pena, no solo par alos jugadores que dejan la selección. Hay un gran grupo para volver a creer, para seguir estando ilusionados", dijo.

Asimismo, lamentó que Andrés Iniesta, quien jugó su último partido con la selección, no se hubiera despedido de otra manera que llevarse un recuerdo menos amargo de su último Mundial: "Lo echaremos de menos porque es un jugador que ha marcado la historia de nuestro fútbol y siempre lo tendremos muchísimo cariño".