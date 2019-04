Seleccionador Lionel Scaloni resultó herido tras ser atropellado

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, ingresó este martes en estado "leve moderado" en el hospital Son Espases de Palma tras sufrir un accidente de tráfico en Portals Nous, en el municipio mallorquín de Calviá, cuando iba en bicicleta.

El accidente ocurrió a las 10:00 am cuando un coche que daba marcha atrás en un aparcamiento público que hay frente al colegio Ágora de Portals Nous no vio al seleccionador argentino y ex jugador del RCD Mallorca y el Mallorca, golpeó su bicicleta y lo tiró al suelo, de acuerdo con explicaciones de la Policía Local de Calvià, que se ha hecho cargo del atestado.

La policía concretó que Scaloni sufrió un golpe en la cabeza y que el conductor del vehículo salió negativo en el control de alcoholemia.

El propio conductor del coche fue quien avisó al servicio de emergencias para que enviaran una ambulancia.

El 061, el servicio público de ambulancias de Baleares, informó de que Scaloni, de 40 años, tiene "varias contusiones" y que la valoración inicial del paciente en el lugar del accidente fue de "leve moderado".

El Hospital Universitario Son Espases, el centro sanitario público de referencia sanitaria de las Islas Baleares, aún no ha ofrecido información sobre el estado de salud del entrenador argentino, que será sometido a varias pruebas médicas.