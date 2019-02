Sandra Luzardo: “Quiero consolidarme en la liga española”

El talento venezolano se abre paso en la primera división del fútbol español femenino y la última en unirse a ese selecto grupo fue la central Sandra Luzardo. La merideña suma dos partidos completos con Fundación Albacete. En su debut, cayó 3-1 ante el FC Barcelona y en el segundo empató a cero frente al Sporting Huelva. La meta de la bimundialista es triunfar en el campeonato hispano.

“Mi adaptación ha sido muy buena. Albacete me ha dado todas las facilidades para estar preparada para mi debut”, aseguró Luzardo, quien tenía varios meses de trabajo con el cuerpo técnico, con hincapié en la parte física y nutricional para mejorar su rendimiento. “Debutar contra el Barcelona y en su estadio fue muy especial, no solo por lo que representa ese club, sino porque fue la ciudad que me acogió en mi llegada. De hecho tuve la suerte de tener a mi mamá en la grada”, agregó.

La ex Deportivo Táchira tomó la decisión de emigrar luego del Sudamericano sub-20 de Ecuador (2018) y lo considera como el paso más importante que ha tomado en lo futbolístico. “La experiencia en la selección ha sido clave, la participación en los mundiales ha sido una carta de presentación determinante (…) A veces abrir esa primera puerta es lo más difícil y la Vinotinto me ha ayudado con eso”, dijo Luzardo, quien llegó a las semifinales de las Copas del Mundo sub-17: Costa Rica (2014) y Jordania (2016).

La merideña fue una de las pioneras de la Superliga, donde supo ser figura con la casaca aurinegra. “En Táchira aprendí a manejar el tema del liderazgo. Fue una experiencia muy linda jugar con un club con tanta historia, donde desde el principio la exigencia fue máxima. Lidiar con eso y usarlo para generar motivación personal y para el grupo fue un gran aprendizaje”, explicó.

La venezolana llegó a Albacete en la pretemporada y conoció al técnico Carlos del Valle en el Torneo Cotif. “El entrenador me pide que le dé seguridad a la zaga, que juegue con confianza y tranquilidad. Y cada vez que pueda, que salga jugando con prestancia. También que me cuide en lo físico”, expresó.

Por lo momentos, Luzardo se plantea sumar minutos, colaborar para dejar su arco en cero y poder contribuir con un gol. Luzardo cerró: “Mi intención es aprovechar esta oportunidad de consolidarme en la Liga (Iberdrola)”, culminó.

Con información de Prensa Femenino FVF