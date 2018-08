Salomón Rondón se estrenó en el 11 titular del Newcastle

El futbolista venezolano Salomón Rondón, jugador del Newcastle United, se estrenó este domingo como titular en la alineación frente al Chelsea.

El delantero jugó hasta el minuto 61 y fue sustituido por Joselu, quien marcó el único gol del encuentro para el conjunto de Rafael Benítez.

El Chelsea, conjunto dirigido por Maurizio Sarri, se impuso y ganó el partido 1 - 2 con goles de Eden Hazard de penal y un autogol de DeAndre Yedlin.

El Newcastle no ha conseguido su primera victoria en la temporada 2018 - 2019 de la Premier League.

Rondón debutó con el conjunto inglés en el partido donde los dirigidos por Benítez cayeron frente al Tottenham (1 - 2). El delantero ingresó en el minuto 59 del encuentro y realizó un disparo que pegó en el travesaño de la portería rival.

62' - Salomón Rondón is replaced by Joselu in #NUFC's first change of the afternoon. 0-0. — Newcastle United FC (@NUFC) 26 de agosto de 2018