Salomón Rondón estará fuera de acción por lesión

Una lesión en el muslo impedirá que Salomón Rondón participe con el Newcastle en el encuentro de este fin de semana, ante Lecester City, por la Premier League de Inglaterra.

El futbolista venezolano fue tratado por el cuerpo médico de las "Urracas" y se realizará una evaluación para conocer el alcance de la lesión, informó el Newcastle este jueves.

Rondón, de 29 años de edad, salió lesionado el pasado sábado del empate sin goles ante el Crystal Palace. Se desconoce al fecha de su regreso.

En lo que va de temporada, el "Gladiador" ha disputado cuatro partidos en Premier y marcó un tanto en la eliminación del Newcastle ante el Nottingham por la Copa de la Liga.

INJURY NEWS: @salorondon23 will miss Saturday's game against @LCFC after sustaining a thigh injury.



���� https://t.co/9yGMpQjEwM #NUFC pic.twitter.com/At8oB8dhBD