Salomón Rondón envió emotivo mensaje de fin de año

El futbolista venezolano Salomón Rondón aprovechó el 31 de diciembre para compartir en sus redes sociales un emotivo mensaje de fin de año.

"Ya 2018 se va, sin duda un año de buen trabajo, un año de gratos e intensos momentos. Este año he aprendido de errores, he valorado más a mis cercanos y he trabajado mucho en mi interior", expresó Rondón.

El delantero del Newcastle incluyó en la publicación un collage de sus mejores momentos del año. También agradeció el apoyo recibido por los seres que forman parte de su vida.

"Les deseo mucha salud y muchas cosas buenas, que la buena vibra esté en ustedes y que en cada paso Dios le de la fortaleza a quien la necesite. GLADIADORES, ¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!", agregó.

Rondón, de 29 años de edad, culminó el primer tramo de la temporada liguera con cinco goles. Su equipo marcha 15° en la tabla de posiciones del campeonato.