Rondón envió sus condolencias por muerte del presidente del Leicester

El futbolista venezolano Salomón Rondón envió un mensaje de condolencias a todo el equipo de Leicester City por el accidente de helicóptero en el que falleció Vichai Srivaddhanaprabha, presidente del club, y cuatro personas que se encontraban a bordo.

"Dios bendiga a todos en el Leicester y a los familiares de la víctimas en este tiempo tan difícil", escribió el venezolano en su cuenta de Twitter, luego de la trágica noticia.

El helicóptero se estrelló poco después de despegar desde el estadio del equipo, el King Power Stadium, en el que este sábado el Leicester disputó un partido de la liga inglesa contra el West Ham (1-1).

El equipo inglés pondrá a disposición de la ciudadanía un libro de condolencias a partir del próximo martes en el King Power Stadium, para todas las personas que "quieran presentar sus respetos".

God bless everyone at @LCFC and the victims' families at this very difficult time ���� https://t.co/Ji9pKJSfP1