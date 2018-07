Ronaldo Peña firmó con el Houston Dynamo de la MLS

El delantero venezolano Ronaldo Peña, de 21 años de edad, se convirtió en la última adquisición extranjera que llega al Dynamo de Houston y su objetivo está puesto en ser el nuevo goleador del equipo de Texas.

Peña, quien ya ha jugado en el fútbol español con Las Palmas en la segunda división y en Portugal con el Moreirense FC en la última temporada, está convencido que ha llegado al equipo ideal para poder desarrollar su fútbol y triunfar.

El referente del venezolano será su compatriota Josef Martínez, que se ha convertido en la gran figura goleadora de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS) con 22 dianas en 22 partidos.

"Tengo que reconocer que no sabía mucho de la MLS ni del Dynamo hasta que su gerente general Matt Jordan me vio jugar en Portugal y me habló con una gran sinceridad y honestidad que me convenció para que hoy esté aquí tras hablar con mi representante y familia", destacó Peña, quien hizo su debut como profesional a los 16 años.