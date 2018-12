Se rompe la hegemonía: Luka Modric ganó el Balón de Oro 2018

El croata Luka Modric fue galardonado este lunes en Le Grand Palais, Francia, con el Balón de Oro 2018, premio que otorga la revista France Football al mejor jugador del mundo.

El balcánico superó en la votación a su ex compañero de equipo Cristiano Ronaldo, quien finalizó segundo. El francés Antoine Griezmann cerró el podio por segunda vez en su carrera.

El cuarto lugar correspondió para el francés Kylian Mbappé, ganador del Trofeo Kopa al mejor jugador joven; mientras que el argentino Lionel Messi terminó en el quinto puesto.

"Cuando eres niño tienes sueños y los míos eran ganar títulos. Este Balón de Oro es todo lo que yo podía soñar", declaró Modric durante la premiación. "Es un honor", agregó.

Se trata del décimo galardón conseguido por un jugador del Real Madrid, que empata así con el FC Barcelona en número de trofeos.

2018 fue un fantástico para Modric, puesto que con el Real Madrid consiguió su tercera Liga de Campeones consecutiva y con su selección alcanzó el subcampeonato mundial en Rusia.

El mediocampista de 33 años de edad fue reconocido como Mejor Jugador de la UEFA, Balón de Oro del Campeonato Mundial de 2018 y también ganó el premio The Best de la FIFA.

"Ser el mejor nunca es fácil. Para mí no lo ha sido. He tenido que aprovechar las ocasiones", indicó el futbolista, quien agradeció el apoyo de sus compañeros, entrenadores y familiares.

De esta forma, Modric rompió la hegemonía que impusieron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ganadores del Balón de Oro en los últimos 10 años.

������ The 2018 Ballon d'Or is Luka Modric ( @lukamodric10 )! #ballondor pic.twitter.com/2W0JGJpisn

���� Luka Modric is the first Croatian player who wins the Ballon d'Or! #ballondor pic.twitter.com/9I99HJuuyf