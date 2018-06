Robbie Williams: un show un tanto desabrido

La ceremonia de apertura de Rusia 2018 fue tan corta que su emisión televisiva pudo confundirse con un trailer de la misma, aunque lo que se vio fue interesante y estéticamente correcto, con excepción de un exabrupto de Robbie Williams.

El inicio estuvo dado por un video grabado en el que un chico ruso recorría la capital llevando una pelota de fútbol y sobre el río Moscova el violinista Yuri Bashmet, ganador del Grammy en 2007, y el pianista Danil Triifonov, que se llevó el mismo galardón pero en 2017, tocaban música de Tchaikovsky.

La cámara llegó al estadio Luzhniki, donde en el medio de la cancha había un escenario con la forma de una pelota de fútbol y en el resto del campo de juego estaban distribuidos los gajos de un balón en distintos tonos de verde y amarillo.

El chico del video inicial ingresó en la cancha de la mano de Ronaldo , el futbolista brasileño campeón del mundo junto a su selección en 1994 y en 2002. Luego acompañó a Robbie Williams que se presentó cantando su tema "Let Me Entertain You" ("Dejame entretenerte") acompañando de un grupo de bailarines y bailarinas.

Williams cantó luego su tema "Feel". Al finalizar hizo su aparición la soprano rusa Aida Garifulina, montada en un pájaro de fuego naranja y amarillo. La cantante, una de las estrellas más apreciadas actualmente de la lírica local, acompañó al cantante británico en su tema "Angels".

La despedida de este corto espectáculo vino dada por la presencia nuevamente de Ronaldo, en este caso acompañado por la mascota de la Copa del Mundo, Zabivaka, y Robbie Williams interpretando "Rock DJ". Llamó poderosamente la atención el gesto obsceno que el cantante realizó ante la cámara, fuera de contexto y en un evento de esta magnitud.

Fue el final de una ceremonia un tanto fría para un encuentro deportivo que encenderá la pasión deportiva en todo el planeta durante los próximos 30 días.

La estrellas brillaron

Ronaldo, “O fenómeno” brasileño que ganó la Copa Mundial en 2002 -la de 1994 la ganó sin jugar- dio el simbólico saque inicial junto a la mascota del torneo, Zabivaka. Bueno, en realidad Ronaldo no llegó a tocar el balón, solo amagó, y el saque inicial correspondió a un niño ruso, gesto que despertó la primera gran ovación de la jornada. No estuvo por motivos de salud el brasileño Pelé, pero sí el argentino Diego Maradona