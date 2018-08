Ricardo Gareca renovó como seleccionador de Perú

El argentino Ricardo Gareca anunció este miércoles que continuará durante tres años más como seleccionador de Perú, un vínculo que se extenderá de manera automática durante un año en caso de lograr la clasificación al Mundial de Catar 2022.

"Estamos muy pero muy felices de poder nuevamente extender el vínculo", declaró Gareca junto a sus asistentes técnicos, Néstor Bonillo y Sergio Santín.

El seleccionador remarcó que está a gusto con su trabajo en Perú y agradeció a Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, director deportivo y a todos los miembros directivos de la federación.

"Tres años es porque, si no llegamos a clasificar, se vencen al término de las eliminatorias, es como pasó en la etapa anterior. No puedo decir cuatro años porque no sabemos si vamos a estar en el Mundial, hay que lograr la clasificación", explicó Gareca.

El seleccionador consideró que, tras la participación en Rusia 2018, la selección peruana tiene que seguir mejorando.

"Nosotros tenemos que mirar todos los aspectos, no es el presente y dejar de lado el futuro. Estamos obligados a observar todo. Llegado el momento contemplaremos todas las opciones que tenemos", indicó el entrenador.