Revista Forbes: El Real Madrid es el equipo de fútbol más costoso del mundo

La revista Forbes, especializada en negocios y finanzas, difundió este lunes una clasificación en la que se ubicó al Real Madrid como el conjunto más valioso del fútbol en 2019 con un valor de 4.239 millones de dólares.

El conjunto merengue vuelve a posicionarse en lo más alto de la lista, a la par que ha desplazado a equipos como FC Barcelona y Manchester United, que mandaban en esta clasificación.

Adidas, el mejor aliado blanco. El liderato este año por la casa blanca no se podría explicar sin la marca Adidas. Si bien la notable posición del Madrid se debe en gran parte a los acuerdos comerciales que hizo por los derechos de televisión, la cuantiosa firma con la compañía multinacional alemana supera anualmente los 100 millones de dólares y no podría dejarse a un lado.

Tres copas que pesan millones. El tricampeonato en Europa es otro de los elementos necesarios para armar el rompecabezas del porqué el club blanco está a la cabeza de la clasificación de Forbes. Ganar lleva a obtener un reconocimiento y que, por ende, los ingresos aumenten.

Las tres copas en el Viejo Continente que obtuvieron los de Valdebebas marcaron un hito en la entidad e implicaron que ingresaran grandes sumas de dinero al club. Por ejemplo, en la última edición ganada, al mando de Zinedine Zidane, los blancos sumaron a las arcas 88.654.000 millones de euros.

Dallas a la carga. A pesar de que el Real Madrid es el equipo que lidera en 2019 a los clubes en el balompié mundial, en otras ramas deportivas existen entidades por encima de los merengues. Dallas Cowboys, equipo de la NFL, supera a todos con un valor de 5.000 millones de dólares, mientras que la segunda casilla la ocupa el mítico equipo de las grandes ligas, los Yanquis de Nueva York, con 4.600 millones de dólares.

Los clubes de fútbol más valiosos del mundo, según Forbes (millones de dólares), son: Real Madrid (4.239), FC Barcelona (4.021), Manchester United (3.808), Bayern de Múnich (3.024), Manchester City (2.688), Chelsea (2.576), Arsenal (2.268), Liverpool (2.186), Tottenham (1.624), Juventus (1.512).

Entidades deportivas más valiosas del mundo, de acuerdo con Forbes (millones de dólares), son: Dallas Cowboys (NFL) 5.000, Nueva York Yanquis (MLB) 4.600, Real Madrid (la Liga española) 4.239, FC Barcelona (la Liga española) 4.021, New York Knicks (NBA) 4.000, Manchester United (Premier League inglesa) 3.808, New England Patriots (NFL) 3.800, LA Lakers (NBA) 3.700, Golden State Warriors (NBA) 3.500, New York Giants (NFL) 3.300.