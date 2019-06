Real Madrid presentó la camiseta que usarán para la próxima temporada

El Real Madrid anunció este viernes la nueva indumentaria que usarán para la próxima temporada, una camiseta que hace un viaje al pasado por los colores emblemáticos del equipo.

La nueva camiseta del conjunto merengue tiene un cambio en el color de sus letras, ahora serán doradas. El short y las medias seguirán siendo blancas con tres líneas que estarán a los lados del pantaloncillo, en los calcetines estarán ubicadas en la parte superior de las mismas.

El costo de cada pieza de la indumentaria fue ubicadas en la página oficial del conjunto de la casa blanca y ostentan entre los 40 y 100 dólares.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

�� https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV