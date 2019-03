Real Madrid anunció el regreso de Zidane al banquillo

La junta directiva del Real Madrid anunció este lunes el regreso de Zinedine Zidane, quien estuvo al frente del equipo entre enero de 2016 y mayo de 2018, en reemplazo del argentino Santiago Solari, quien estuvo 133 días en el cargo.

"Tu pasión por el Real Madrid te vuelve a unir al destino de nuestro club, el mejor club del mundo (...). Gracias, 'Zizou', por tu lealtad y formar parte de este club legendario", declaró Florentino Pérez, presidente de la entidad merengue, a los medios de comunicación.

Zidane, quien firmó hasta el 30 de junio de 2002, estuvo arropado en las instalaciones del Santiago Bernabéu por leyendas como Gento, Amancio, Raúl, Roberto Carlos o Butragueño.

"Me fui del club porque lo necesitaba para mí, en ese momento el club no, pero la plantilla lo necesitaba después de haberlo ganado todo. Este club es lo que tiene y había que cambiar. Vuelvo porque me llamó el presidente y como quiero al presidente y al club estoy aquí. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Tomé esa decisión por el bien de todos, había que hacer un cambio", anunció el entrenador en rueda de prensa.

Con Zidane en el banquillo, el Real Madrid conquistó tres Ligas de Campeones de manera consecutiva, una Liga de España, dos Mundial de Clubes, dos Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

"No me olvido de lo que ganamos, pero no me olvido de las cosas malas que he hecho, o que hicimos todos juntos el año pasado. Perdimos la Liga enseguida, la Copa, ganamos la Champions, vale, pero yo sé dónde estoy. La vida es así, hay cosas buenas y malas. Mi ambición y lo que tengo dentro para este club no me lo quita nadie, voy a meter todo lo que tengo dentro para volver a hacer que el equipo vaya mejor", comentó el francés.

Comunicado del Real Madrid

La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy lunes 11 de marzo de 2019, ha decidido resolver el contrato que vinculaba a Santiago Solari con el club como entrenador del primer equipo y, al mismo tiempo, el Real Madrid le ha ofrecido seguir perteneciendo al club.

El Real Madrid agradece el trabajo realizado por Santiago Solari y el compromiso y la lealtad que siempre ha mostrado a esta que es su casa.

La Junta Directiva ha acordado también el nombramiento de Zinedine Zidane como nuevo entrenador del Real Madrid con incorporación inmediata para lo que resta de temporada y las tres próximas, hasta el 30 de junio de 2022.

El presidente del Real Madrid comparecerá hoy junto a Zinedine Zidane ante los medios de comunicación a las 20:00 h en la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu".