La reacción de Dudamel cuando le preguntaron sobre cánticos contra Maduro

Rafael Dudamel, seleccionador de la Vinotinto sub-20, compareció ante los medios de comunicación luego de conseguir la clasificación al Hexagonal Final del Campeonato Suramericano que se disputa en Chile.

Durante la rueda de prensa, un periodista le preguntó sobre las consignas en contra de Nicolás Maduro que se escucharon afuera del camerino del estadio El Teniente y sobre la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

El director técnico respondió que no escuchó ningún cántico por parte de sus dirigidos y comentó que se trata de un asunto "delicado". Le pidió al comunicador social hacer público el material en el que se escuchan los cánticos en contra de Maduro.

La cadena chilena Teletrece compartió un video en el cual una delegación de la Federación Venezolana de Fútbol arremete contra el periodista y le dice "falta de respeto" por hacer la pregunta. En la publicación se escucha "¡y va a caer, y va a caer, este gobierno va a caer!" en la zona mixta del estadio.

Dudamel confirmó al periodista venezolano Richard Méndez, las consignas no provienen de los jugadores venezolanos, sino de las tribunas. "En esta clase de torneos no está permitido que los futbolistas se pronuncien politicamente", escribió Méndez en su Twitter.

Sin embargo, cuando la Vinotinto clasificó a la final del Mundial Sub-20 del año 2017, mientras el país estaba sumido en protestas antigubernamentales, el técnico le pidió a Maduro detener las armas y evitar más muertes.

Consideró que los jóvenes salieron a protestar por un mejor futuro: “Presidente, paremos ya las armas. Esos chicos que salen a las calles lo único que quieren es una Venezuela mejor, la que sonríe, que disfruta de la vida".

La Vinotinto sub-20 clasificó este miércoles 23 de enero al Hexagonal del Suramericano de la categoría, luego de imponerse por la mínima ante su similar de Bolivia y mantenerse en el liderato del Grupo A.

���� �� "¡Y va a caer!": el cántico anti Maduro de la Selección de Venezuela Sub 20 en Chile. Así lo analizamos en #T13AM �� pic.twitter.com/9tl0MtFJmT

Según me cuenta el Propio @rafaeldudamel , Así sonaba la tribuna del estadio en Rancagua, escuchado desde la zona mixta. https://t.co/XOY9zX4m3W

Me explicaba @rafaeldudamel que sus jugadores NO fueron los que canataron, hay que recordar que en esta clase de torneos no está permitido que los futbolistas se pronuncien politicamente