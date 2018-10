Rafael Dudamel: Quiero un equipo versátil, intenso e inteligente

Rafael Dudamel. director técnico de la Vinotinto, señaló que desea contar con un equipo que siempre tenga una propuesta protagónica.

“Yo quiero un equipo versátil, intenso e inteligente dependiendo del momento, siempre con una propuesta protagónica. Si no esta Josef Martínez, ni Salomón Rondón, pues tenemos a varios delanteros que están teniendo minutos en sus clubes”, dijo Dudamel a Unión Radio Deportes.

El venezolano precisó que en un equipo ganador la palabra “imprescindible” no existe o que, al menos, eso no es lo que él quiere para el equipo venezolano.

“Tenemos que tener un abanico de jugadores para poder afrontar los retos cuando algunos jugadores no estén disponibles”, comentó el director técnico.

Dudamel también indicó que quedó satisfecho por lo que hicieron los jugadores en los últimos partidos que jugó el combinado nacional.

“De los partidos anteriores mi reflexión fue muy profunda y por encima del resultado me deja muy satisfecho porque los jugadores lo han hecho muy bien”, señaló el entrenador.

El seleccionador calificó el reencuentro con el lateral Roberto Rosales fue bueno y que aún no ha decidido si lo utilizará por la banda izquierda.

“El reencuentro con Roberto Rosales ha sido muy bueno ya que nos potencia con jerarquía y no solo eso ahora hay competencia en la posición eso nos permite tener muchas oportunidades en una posición. Aún no me he planteado utilizar a Roberto en la banda izquierda”, detalló Dudamel.

