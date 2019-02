Radamel Falcao mandó mensaje de apoyo a los manifestantes venezolanos

Radamel Falcao, futbolista colombiano, envió un mensaje hacia los venezolanos que manifestaron este sábado en diversos países de Latinoamérica y Europa.

"Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos", escribió el futbolista vía Twitter.

En diversos países de la comunidad internacional se registraron numerosas protestas en la que centenares de personas acudieron para expresar su apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.