¿Qué le pasa al Real Madrid?

La reciente derrota del Real Madrid ante Tottenham, por marcador de 1-0, suma un nuevo revés a la lista blanca durante la pretemporada. Ni el más pesimista hubiese imaginado un nivel tan bajo de los merengues y menos luego de las incorporaciones de Hazard y Jovic junto a una campaña de inicio con su entrenador Zinadine Zidane.

Los duelos previos a la temporada han dejado más sombras que luces en la afición del Santiago Bernabéu, que ya comenzó a prender las alarmas; no solo por los resultados sino también por lo poco mostrado en el terreno de juego.

Un Madrid vulnerable. Sin duda alguna para encontrar respuestas a este descalabro hay que buscar en la defensa. El cuadro de Zidane ha extrañado la seguridad en la zaga en los duelos contra Bayern Múnich (3-1), Arsenal (2-2), Atlético de Madrid (7-3) y Tottenham (1-0).

En tan solo cuatro partidos, el Madrid ha permitido 13 goles, cifra que para una zaga con nombres como Sergio Ramos, Varane, Marcelo y Carvajal genera mucho ruido y no representa un detalle menor a corregir de cara a una temporada con muchas exigencias.

Si el Madrid quiere competir de gran forma deberán revertir los huecos que ha dejado hasta el momento en el fondo defensivo.

Mediocampo agotado y sin respuestas. El mediocampo de la casa blanca no se ha encontrado en la buena línea de otros momentos, en los que incluso los madrileños se alzaron con tres Champions al hilo. Los centrocampistas se han notado muy endebles ante una presión rival bien ejercida y, en los juegos donde el contrario plantó mucha intensidad, Modric, Kross e Isco sucumbieron de forma frágil, siendo superados por el adversario; esto acelera que la vuelta de Casemiro al once tengas mayor urgencia.

En lo que a gestación se trata, poco fue lo que pudimos ver de los armadores escogidos por el francés. El ataque fue muy previsible para los rivales que solo se cuidaron de contrarrestar la mayoría de centros que envió Vinicius Jr.

Un ataque con poca pólvora. Si hay algo esencial para ganar es tener más goles que el equipo contrario y el Madrid en este departamento tampoco pudo hacer mucho más. Hoy en el campo de juego los de Valbebebas extrañan más la figura de Cristiano Ronaldo, quien era sinónimo de gol temporada tras temporada.

De lo que se ha visto se pudo apreciar que los encargados de liderar los ataques merengues recibieron muy pocas ocasiones en la que pudieran verse favorecidos ante el portero rival.

Atlético de Madrid: el doctor de una radiografía perfecta. Así como el doctor es necesario para saber las dolencias que sufre una persona, el Atlético de Madrid fue el rival que superó a los blancos con mayor contundencia y evidenció los grandes males que debe corregir Zidane.

Recibir siete goles contra un histórico adversario no es una tarea fácil de asimilar, pero con lo cercano de la temporada es algo que el entrenador galo debería agradecer. Es mejor caer goleado ahora en duelos que no van más allá de pretemporada que recibir semejante golpe mayor en plena competencia liguera o copera.

No es una guerra, son las bajas del Madrid. Si alguno revisó la cantidad de bajas que desde Madrid se han anunciado, quizá alguno pudo pensar que fueron producto de una guerra ¡Y no! Se trataron de la cantidad de lesionados que hoy no pueden formar parte de la preparación blanca.

Nombres importantes como Luka Jovic lidera el listado y junto al flamante fichaje serbio se le suman jugadores como Brahim, Mendy, Thibaut Courtois y la pérdida por el resto de la temporada de Marcos Asensio.

Una luz al final del túnel. No todo ha sido tan preocupante y de las pocas cosas que el Madrid podría rescatar es que aún cuentan con una plantilla de nombres experimentados que con colocar el pie en el acelerador pueden marcar un giro de la película de terror.

Los futbolistas jóvenes como Vinicius son otras de las herramientas que han dejado destellos de lo que pueden hacer si se les da continuidad y en esa orientación el DT debería poner más atención.