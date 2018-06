Puyol: “España tiene que estar unida si quiere ser campeón”

El ex capitán de la selección española Carles Puyol afirmó este martes que pese a que la destitución de Julen Lopetegui como seleccionador de España fue rara y sorpresiva, el equipo tiene que estar más unido si pretende ser campeón en el Mundial de Rusia 2018.

"Al final, siempre hay adversidades, esto es una cosa excepcional. Es raro que pase, pero ha pasado y puede unir más al grupo, y lo tienen que hacer si quieren sercampeones", dijo Puyol en un acto benéfico de la empresa Orbit y Aldeas Infantiles.

Además, el ex central del Barcelona aseguró que España mantiene las mismas posibilidades de ganar, pues pese a la destitución de Lopetegui el grupo es el mismo. También evitó hablar sobre si la postura del Real Madrid y Lopetegui previo al debut de España en el Mundial fue la correcta.

"El Madrid tenía que buscar un entrenador después de la noticia de (Zinedine) Zidane. Entiendo que buscaran a Lopetegui porque es un muy buen entrenador, y luego, cómo ha ido, cómo se ha anunciado o no, no puedo opinar", dijo.

El histórico del Barcelona también reconoció que David De Gea debe permanecer como titular pese al error que cometió en el segundo gol de Portugal.

"De Gea es uno de los mejores porteros del mundo", comentó Puyol. "Todos cometemos errores, el que lo comete es el primero que no lo quiere hacer y lo que hay que hacer es darle confianza", explicó.

Asimismo, advirtió que el próximo partido contra Irán no será nada sencillo, por lo que no hay margen de error: "Contra Irán será un partido complicado. Estamos viendo que todos los partidos son difíciles. Es un Mundial, ahora no hay margen de error".