¿Puede el Real Madrid ganar la 4ª Liga de Campeones en una fila?

El Real Madrid busca en esta nueva edición de la Liga de Campeones prolongar su capítulo dorado en la historia de la máxima competición continental. El club blanco afronta el reto de ganar su cuarto título en una fila, una posibilidad que los portales especializados no descartan. Sitios como Bet365 España dan al conjunto madridista opciones reales de salir campeón.

Ningún equipo en la reciente historia de la Liga de Campeones ha sido capaz de ganarla ni dos, ni tres, ni cuatro veces de forma consecutiva. Ninguno había repetido hasta que lo lograra el Real Madrid en 2017. El club blanco logró en el pasado mes de junio un hito más complicado si cabe: levantar el trofeo continental por tercera vez consecutiva. Además, el equipo de la capital española ha ganado cuatro de las últimas cinco ediciones, lo que da más mérito a sus éxitos.

En 2014 el Real Madrid ganó su décima Copa de Europa al vencer ante el Atlético de Madrid en Lisboa en una final marcada por el gol de Sergio Ramos en el último minuto que forzó la prórroga y evitó que el equipo colchonero levantara su primera Champions. El año siguiente fue para el FC Barcelona, que superó a la Juventus de Turín. A partir de ahí, se escribe la hegemonía absoluta del Real Madrid. En 2016, en Milán y de nuevo ante su vecino madrileño. Esta vez desde la tanda de penaltis. Un años después, la víctima fue la Juventus de Turín, que volvió a caer ante un equipo español y al que la escuadra madridista venció con claridad. Y en la edición de 2018, el Real Madrid superó al Liverpool en un partido muy extraño, marcado por la lesión del crack egipción Mohamed Salah y los graves errores del portero Loris Karius. La primera Champions de estas cuatro llegó con Carlo Ancelotti en el banquillo blanco; mientras que las otras tres las dirigió Zinedine Zidane, quien en 2002 también ganó el torneo con el Real Madrid como jugador.

Adiós a Zidane y Ronaldo

¿Será capaz el equipo madridista de prolongar su reinado con su cuarto Liga de Campeones? No hay motivos para descartar totalmente esta opción. Aunque sí que se han producido factores durante el pasado verano que cambian radicalmente la posición del equipo. La marcha de dos piezas fundamentales en estos tres títulos ha obligado a una reestructuración en la plantilla que todavía no está acabada. Zinedine Zidane tomó la decisión de abandonar su etapa en el Santiago Bernabéu. Una posición similar adoptó Cristiano Ronaldo, fichado por la Juventus por 100 millones de euros.El portugués empieza la temporada 2018-2019 como el máximo goleador de la historia de la Champions con 105 goles, cinco más que el futbolista del Barcelona Lionel Messi. Sin duda, se trata de una baja sensible que el Real Madrid no ha sido capaz de suplir en el mercado. La salida de Zidane del banquillo, por otra parte, ha sido cubierta por el ex seleccionador nacional de España Julen Lopetegui. Su fichaje por el Real Madrid le provocó su destitución del combinado español un día antes del inicio del Mundial de Rusia.

La Champions League 2018-2019 ha dejado al Real Madrid encuadrado en el grupo G con Roma, CSKA Moscú y Viktoria Plzen. No debería tener problemas para superarlo. De hecho, el equipo madridista lleva ocho años consecutivos alcanzando, como mínimo, las semifinales de la Copa de Europa. En las dos últimas ediciones, fue segundo de su grupo y acaba siendo campeón. La terna de equipos que aspiran a quitar la corona a la escuadra española es amplia. El Barça quiere recuperar el terreno perdido tras los últimos fracasos mientras que otro candidato con opciones es el Bayern de Munich, que venció en 2013. La Juventus, que ha apostado fuerte con Ronaldo y clubes ingleses como Liverpool o Manchester City se presentan también como alternativas al reinado blanco.

Otras veces en la historia de la Copa de Europa

El Real Madrid es el único club que ha ganado de forma consecutiva la Champions League, tres títulos. Pero si nos remontamos a la Copa de Europa, término que acuñó este prestigioso torneo hasta 1992, hay varios clubes que tienen también este hito en su palmarés. Precisamente, el Real Madrid del siglo XXI quiere superar al Real Madrid del siglo XX. Este equipo ganó las cinco primeras ediciones del torneo continental entre los años 1955 y 1960.

Desde entonces, Benfica e Internazionale en la década de los sesenta; Ajax, Bayern y Liverpool en los setenta; y Nottingham Forest en el inicio de los ochenta han sido capaces de proclamarse campeones de Europa de forma consecutiva. En el caso de Ajax y Bayern, lo lograron tres veces seguidas; mientras que el Milan repitió entre 1988 y 1990. El Real Madrid lidera el palmarés de la Copa de Europa con 13 títulos, por los siete que atesora el Milan. FC Barcelona, Liverpool y Bayern de Munich completan las primeras posiciones de este ranking con cinco.