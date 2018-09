PSG jugará con indumentaria Jordan en la Champions League

El París Saint German, equipo del fútbol francés, hizo una alianza con la marca Nike, específicamente con su extensión Jordan Air, el cual será el nuevo patrocinador del equipo. Este jueves presentaron en París la nueva indumentaria con la que jugarán en la Champions League.

Esta nueva etapa del PSG le servirá al equipo para llegar a otros continentes como lo son Asia y Norteamérica, así lo informó Nasser Qatarí, presidente del conjunto, en la presentación del nuevo uniforme. Sin embargo, Qatarí comunicó que “este acuerdo refleja la ambición de ambas marcas para combinar rendimiento, innovación y estilo. Este es un nuevo paso en nuestro proyecto para convertir a Paris Saint-Germain en una de las principales marcas de deportes del mundo”.

Por otro lado, la marca Jordan tendrá más de 90 artículos para “Les Parisiens”, y especificó que no solo en el área deportiva, pues varios jugadores ya tienen algunos productos de los nuevos patrocinadores.

París Saint German se medirá ante el Liverpool FC el próximo martes en su primer partido de la Champions League, en el cual debutarán con su nueva indumentaria.

Con información de Sport

