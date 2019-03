Prensa española reportó pelea entre Florentino Pérez y Sergio Ramos

El ambiente en el Real Madrid sigue de mal en peor tras una temporada nefasta, en la que se quedó por fuera de la Liga de Campeones y la Copa del Rey y a 12 puntos del líder en la Liga local, a falta de 12 fechas.

El diario español As asegura que, tras la eliminación en Champions frente al Ajax, con una goleada 1-4 en el estadio Santiago Bernabéu, se presentó una fuerte discusión en el camerino entre Florentino Pérez, presidente del equipo, y el capitán Sergio Ramos, quien no jugó ese día por suspensión.

Pérez bajó al vestuario y reprendió fuertemente a la plantilla de jugadores, a lo cual Ramos le replicó y lo culpó de la mala temporada. “Tú me pagas y yo me voy. Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti”, habría dicho Ramos, según As.

De acuerdo con la misma publicación, el club estaría buscando la contratación inmediata del portugués José Mourinho, quien quedó con una pésima relación con Ramos. Sin embargo, el diario Marca asegura que el objetivo del Real Madrid es el regreso de Zinedine Zidane y que ya habían designado a Emilio Butragueño como director deportivo para tratar de convencer al francés.

Por su parte, el croata Luka Modric, en un mensaje publicado en sus redes sociales, reconoció que la última había sido "la semana más difícil" de su vida. El Balón de Oro balcánico, no obstante, que "el éxito no consiste en no caer nunca, sino en levantarte cada vez que te caes" y termina con un "HalaMadrid".