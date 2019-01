Ex pareja de Cristiano Ronaldo lo tildó de “psicópata” y “mentiroso”

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue acusado de abusar sexualmente a la ex modelo Kathryn Mayorga en Las Vegas, Estados Unidos, en el año 2009. El delantero de la Juventus negó todas las acusaciones en su contra y dejó todo en manos de su defensa.

Sin embargo, la abogada de la presunta víctima aseguró que tenía a otras tres mujeres que podrían sumarse a las denuncias contra el jugador. Este último martes, al parecer, habría aparecido una de ellas.

Jasmine Lennard, ex pareja de Ronaldo, usó su cuenta de Twitter para lanzar duros calificativos contra él. La modelo pidió unirse a las acusaciones contra el portugués

"Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso", escribió Lennard en Twitter.

La inglesa aseguró tener pruebas contundentes que podrían comprometer a Ronaldo. Por ello, se dirigió a Mayorga y su defensa para ofrecer ayuda en el caso polémica que envuelve a al ex Real Madrid.

"Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira. Me dijo que si salía con alguien o salía de casa me secuestrarían, me cortarían el cuerpo, lo meterían en una bolsa y lo tirarían al río. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es un psicópata", prosiguió sobre Ronaldo.