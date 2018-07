Özil se defiendió de las críticas por su foto con Erdogan

El internacional alemán Mesut Özil defendió este domingo su decisión de posar en una sesión fotográfica junto al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que desató las críticas sobre él desde antes del Mundial de Rusia e hizo que se cuestionara su lealtad hacia la selección germana.

Decidió hacerse esa foto porque, de haberse negado a ese encuentro, se hubiera interpretado como una falta de respeto hacia sus raíces turcas, afirmó Özil en una declaración en inglés difundida en twitter.

"Para mí, hacerme una foto con el presidente Erdogan no tiene nada que ver con la política o con las elecciones, sino con el respeto hacia el máximo cargo del país de mi familia", explicó.

Es la primera vez que el jugador, nacido en Alemania e hijo de inmigrantes, se pronunció sobre la foto que se hizo el pasado junio junto a Erdogan y acompañado del también internacional germano turco Ilkay Gündogan.

La imagen se interpretó como un apoyo explícito a la campaña por la reelección del presidente turco, quien mantiene unas relaciones más que tensas con la canciller Angela Merkel.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74