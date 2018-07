Olivier Giroud desea batir las redes de Courtois en semifinales

El delantero francés Olivier Giroud, despreocupado por su falta de acierto en el Mundial de Rusia, reveló este domingo que tiene "la intención de batir a Thibaut Courtois" este martes, en la primera semifinal del torneo.

El ex jugador del Arsenal se reencontrará en San Petersburgo con su ahora compañero en el Chelsea, al que consiguió marcar en el pasado en algún derbi londinense. Por esta razón, Giroud confesó que espera su turno para marcar un gol.

Pese a no haberse estrenado como realizador en Rusia, Giroud se mostró satisfecho con su aportación a la escuadra 'bleu'.

"Estoy tratando de hacerles huecos a mis socios y jugar para ellos. No he marcado gol, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo así que no estoy frustrado, aunque sí espero que llegue mi turno de sacudir las redes", confesó.

El atacante galo reparó; sin embargo, en la dificultad que entraña superar a Thibaut Courtois, al que conoce de la Premier League, como rival y como compañero.

"Es un baluarte. Está muy bien y además tiene una buena defensa por delante de él. Confío, sin embargo, en que dejarán algún hueco por el que entrar. Estoy seguro de que vamos a romper este muro", apuntó el delantero francés.

Giroud, que valoró el duelo ante Bélgica como "un derbi" por la rivalidad entre los dos países, alabó a los belgas por su buen juego e intuyó "que será un partido abierto, bonito de ver para el aficionado y una batalla táctica" entre jugadores y técnicos.

Giroud manifestó que se siente como "un hermano mayor" para jóvenes como Kylian Mbappé.

Del bando rival destacó a su compañero en el Chelsea Eden Hazard. "Es uno de los tres mejores jugadores con los que he jugado en mi carrera y Kylian también puede ser parte de eso", concluyó.